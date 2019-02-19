Galatasaray’a Belhanda piyangosu

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Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan yıllık 5.5 milyon Euro teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim takımda kalması için ikna etti. Terim'in "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum. Sezon sonunda istediğin takıma giderken kolaylık sağlayacağız" dediği Belhanda son 3 lig maçına damgasını vurdu.Yazın Gomis'i, Ocak ayında ise Rodrigues-Ozan Kabak ikilisini satarak transfer bütçesini oluşturan Galatasaray'ın sezon sonu sponsoru Belhanda olacak. Yeni transfer Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu Haziran ayında devreye girecek ve sarıkırmızılı kulüp FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda.Al-İttihad dışında bir Suudi Arabistan kulübü daha Belhanda'ya talip oldu ve Galatasaray'a 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılılar da bu teklifi sezon sonunda değerlendirme kararı aldı.Fatih Terim, devre arasında Al-İttihad'ın teklifi üzerine, Belhanda'yı "Sana ihtiyacım var. Takımda kal, sezon sonu kolaylık sağlarız" sözleriyle ikna etmişti.ikili arasında geçen bu konuşmayı 16 Ocak'ta manşetine taşıdı. Terim, Kasımpaşa maçı sonrası da, "O ne kadar isterse istesin, biz vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar almışız" ifadesini kullandı.Galatasaray, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Benfica ile Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Kasımpaşa galibiyeti sonrası yoğun fikstür nedeniyle sarı-kırmızılılar izin yapmazken, hasta olan Nagatomo dünü dinlenerek geçirdi. Uzun Portekiz yolculuğu nedeniyle Terim, takımı iki gün önceden Lizbon'a götürme kararı aldı. Cimbom, bugün 12.00'deki idman sonrası Lizbon'a uçacak.Kasımpaşa maçında kariyerindeki ilk hat-trick'e imza atan Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, küllerinden doğdu. Takım için adeta yeni transfer gibi olan 29 yaşındaki oyuncuda yaşanan olumlu değişimin perde arkasında ise hocası Fatih Terim yatıyor. Uzun süre yedek bıraktığı, bazı maçlarda kadroya bile almadığı Feghouli ile Aralık ayındaki Porto maçından sonra görüşen İmparator, daha çok şans isteyen öğrencisine,dedi. Ayrıca devre arasında ne teklif olursa olsun satılmasına izin vermeyeceğini söyledi.Ligin ikinci yarısında şov yapmaya başlayan Feghouli, kendisine gösterilen güvenin karşılığını verdi.