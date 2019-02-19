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, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 18:45
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Koşu ve istasyon çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı grup halinde hücum taktiği çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Gözündeki rahatsızlığı devam eden Oğuzhan Özyakup antrenmana çıkmazken, yarım saat salonda çalışan Burak Yılmaz günü takımdan ayrı koşu antrenmanı ile bitirdi.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
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