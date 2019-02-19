Fikret Orman: "Derbinin pazartesi oynanması için..."

"DERBİNİN GÜNÜ BİZİMLE KONUŞULMALIYDI"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumartesi günü Divan Kurulu Toplantısı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Orman, "Seçimden önceki son divan toplantısı. Bütün üyeleri bekliyoruz. Önemli bir toplantı olacak. Seçim öncesi konuşmasıyla beraber divan toplantısı bitecek. Fenerbahçe ezeli rakibimiz. Güzel bir maç olacak. Maçın oynandığı gün ve saat, bize sorulmadı. Daha evvel Fatih Terim hocamız, 'Bizimle konuşuluyor' demişti ve ben de desteklemiştim. Bu kez bizimle konuşulmadı. Pazartesi günü oynanması bize sorulmalıydı, biz ev sahibi takımız. Fenerbahçe Kulübü'nü aradım ve onların da bilgisi olmadığını öğrendim. Onlar arayıp böyle bir talepte bulunsaydı, biz de sıcak bakardık. Biz Norveç'e gidip maç yaptık, maç gece 1'de bitti, cuma sabah saat 9'da İstanbul'a geldik. Pazar günü de Galatasaray'la maç yaptık. Sorduğumuz zaman 'Avrupa böyle, uyum sağlayın' dediler. Şimdi ne değişti de bu maçı pazartesiye koydunuz? Federasyon'a bununla alakalı aksiyon almaya başlayınca, herkesi konuşma mecburiyetine itiyorsunuz. Taraftar diyor ki; 'başkan elini masanın üzerine koy.' Bu durumun Fenerbahçe'yle alakası yok. Ali Başkan arayıp pazartesi günü oynamak istediklerini söylese memnuniyetle derdim" ifadelerini kullandı.