Özür diliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün sitesinden açıklamalar yaptı. Başkan şunları söyledi: "Bu nedenle kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir.. Bizler, birlikte çıktığımız bu yolda yine yan yana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak, bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için daima destek bekliyoruz."