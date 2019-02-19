Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün sitesinden açıklamalar yaptı. Başkan şunları söyledi: "Sezon başında 'yan yana' diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir.
Bu nedenle kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz
. Bizler, birlikte çıktığımız bu yolda yine yan yana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak, bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için daima destek bekliyoruz."