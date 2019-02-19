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'nde sessiz gece

son 16 turunda iki maç oynandı. Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı maçta ile 0-0 berabere kalırken - karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı. Rövanş maçları 13 Mart’ta oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 01:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Liverpool, konuk ettiği Bayern Münih ile, Barcelona ise deplasmanda Olympique Lyon'la golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.

Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği günün diğer maçında ise İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece
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