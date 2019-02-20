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bu hakemi unutmayacak!

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Antalya bu hakemi unutmayacak!
Antalya camiası, kaybedilen Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine isyan ediyor. Özellikle 86'da Serdar Taşçı'nın ceza alanında Doukara'yı düşürdüğü pozisyonda VAR'a bile gidilmemesine tepki gösteren kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz, "Bazı şeylere çok şaşırıyorum. Konuşursak ceza alıyoruz" derken, oyunculardan Yekta Kurtuluş, "Düdüklerini hep Başakşehir lehine çaldı. Doukara'nın pozisyonu net penaltı, VAR'a bile gidilmedi" ifadesini kullandı. Zeki Yıldırım ise, sosyal medyada Mete Kalkavan'ın fotoğrafını kullanarak, "Antalya bugünü unutmayacak" mesajını paylaştı.
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