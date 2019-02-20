Antalya bu hakemi unutmayacak!

BUGÜN NELER OLDU

Antalya camiası, kaybedilen Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine isyan ediyor. Özellikle 86'da Serdar Taşçı'nın ceza alanında Doukara'yı düşürdüğü pozisyonda VAR'a bile gidilmemesine tepki gösteren kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz, "derken, oyunculardan Yekta Kurtuluş, "Doukara'nın pozisyonu net penaltı, VAR'a bile gidilmedi" ifadesini kullandı.