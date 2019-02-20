Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Atletico Madrid Juventus ilk 11’ler…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında kapanış dev bir maç ile yapılacak. İkinci tur heyecanında Antoine Griezmann'lı Atletico Madrid sahasında Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u ağırlıyor. Devler Ligi'nde erken final niteliği olarak sayılabilecek mücadelerden biri olan dev maçta, İspanyol ekibi sahasında avantaj arayacak. Kritik karşılaşma başlamadan önce merak konusu olan olaylardan biri de Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu oldu. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Metropolitano Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi Atletico Madrid evinde avantaj arayacak. Kupanın favori isimlerinden Juventus ise deplasmandan avantajlı bir skor ile ayrılmaya çalışacak. Türkiye saati ile 23.00'da yayınlanacak mücadele, beIN Sports1'den naklen ekranlara gelecek. İşte dev mücadelenin muhtemel 11'leri…

Atletico Madrid 11'i: Oblak, Aras, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Partey, Niguez, Morata, Griezmann

Juventus 11'i: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Bentacur, Matuidi, Mandzukic, Ronaldo