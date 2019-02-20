Beşiktaş maçı milat

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de teknik heyet, yeni oyuncuların takıma tam adapte olamamasından şikâyetçi... Yanal ve kurmayları,takıma katılmasıyla çok daha güçlü bir takım 11'ine sahip olacaklarına inanıyor. Beşiktaş maçının bu anlamda milat olması bekleniyor. Yanal ve ekibi yenilerin aynı anda 11'de bulunduğu bir sistem üzerinde çalışıyor. Derbiyle sahada daha üretken bir takım olacağı belirtiliyor.BU arada F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit deplasmanında turu geçebilmeleri için mutlaka gol bulmaları gerektiğini söyledi. Takımla yaptığı son toplantıda yarın oynanacak mücadelede sadece savunma yaparak turu geçmelerinin imkansız olduğunu belirten Yanal,dedi. Yanal takımdan ön alanda sıkı baskı yapmasını istedi.UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Takımın teknik direktörü Stanislav Çerçesov Rus ekibi Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasını değerlendirdi: "1-0 F.Bahçe için avantaj değil. Devrenin sonlarına doğru güçsüzleşiyorlar. Belki kondisyonları iyi değil. Toplu ve topsuz alandaki oyun önemli. Fenerbahçe topla iyi oynuyor. Ben Zenit'in kazanmasını istiyorum."