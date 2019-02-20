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Çevrim hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Çevrim hayatını kaybetti
F.Bahçe'de 1966-71 yılları arasında forma giyen, milli futbolcu Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çevrim, bugün öğle namazını müteakip, Fethiye Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. TFF, yayınladığı başsağlığı mesajında 22-25 Şubat tarihleri arasında oynanacak maçlarda eski milli oyuncu için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Turkuvaz Ailesi olarak, bir dönem SABAH ve Fotomaç'ta spor yazarı olarak görev yapan Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.
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