FIFA tartışmaya ‘EL’ attı

BUGÜN NELER OLDU

FIFA, maçlarda elle oynama tartışmalarına son vermek adına yeni bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor. Bild'in haberine göre; elle oynama kuralında artık saat modeli uygulanacak futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak. Yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas anında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak. Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığındaysa bu el sayılmayacak. Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak.1, 2, 3, 9, 10, 11, 12.4, 5, 6, 7, 8.