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tartışmaya ‘EL’ attı

Giriş Tarihi: 20.2.2019
FIFA tartışmaya ‘EL’ attı
FIFA, maçlarda elle oynama tartışmalarına son vermek adına yeni bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor. Bild'in haberine göre; elle oynama kuralında artık saat modeli uygulanacak futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak. Yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas anında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak. Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığındaysa bu el sayılmayacak. Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak. El sayılacak pozisyonlar: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. El sayılmayacak pozisyonlar: 4, 5, 6, 7, 8.

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FIFA tartışmaya ‘EL’ attı
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