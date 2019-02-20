Mutluyum ama oynamalıyım

BUGÜN NELER OLDU

Ara transferin son günü Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, Diagne cezalı olduğu için Alanya'da ilk 11'de sahaya çıktı, kupadaki Hatay ve ligdeki Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi. İsmi UEFA'ya bildirilmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyenKendisini gösteremeyen Mitroglou, bu durumu yakın çevresine, "Sonradan oyuna girmek kolay değil. Henüz ritmimi bulamadım. Daha çok oynamalıyım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım" sözleriyle açıkladı. Eşi Türk olan ve kayınpederi İstanbul'da yaşayan Mitroglou, "" dedi.Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçını boş geçen golcüsü Mbaye Diagne'ye destek verdi. Terim'in Diagne'de ısrarcı olacağı ve Senegalli forvetin ilk 11 çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Terapiye alınan Diagne, Florya dışında ise ailesiyle stres atıyor.Cimbom, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 2-1 yenildiği Benfica ile yarın rövanşa çıkacak. Turu geçme hesapları yapan Aslan, iki gün önceden Portekiz'e uçtu. Dün yapılan idmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Portekiz'e hareket eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan Linnes ve cezalı olan Fernando kafilede yer almadı. Portekiz'de pasaport kontrolünün 1.5 saat sürmesi ise tepki çekti.