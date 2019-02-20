Novak yine sakatlandı

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Ankaragücü maçında sol ayak başparmağı kırılan Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, 2 hafta süren tedavisinin ardından dün çıktığı ilk idmanda büyük bir şanssızlık yaşadı. Çift kale maç sırasında Rodallega'nın müdahalesi ile yerde kalan Novak, bu kez de sağ ayağından sakatlandı. Çalışmayı yarıda bırakarak kenara gelen 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ciddiyeti yapılacak olan detaylı kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bu arada aynı antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Luis Ibanez de antrenmanı yarıda bıraktı.Bordo-mavili forma altında attığı 6 golle, 2018 yılında Süper Lig'in en golcü savunmacısı olan Filip Novak, bu sezon ise oynadığı 21 maçta toplamda 4 gol atıp, 2 asist yaptı.