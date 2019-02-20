Sadece Abdülkadir!

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın kısa sürede büyük deneyim kazanan genç futbolcularını listeledi... Sıralamada 1998, 1999, 2000 ve 2001 doğumlu oyunculara yer verilirken,Genç yetenek, 1999 doğumlu oyuncular arasında 14. sırada kendisine yer buldu. Diğer kategorilerde listeye girebilen tek Türk oyuncu ise Ozan Kabak... Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'ın yolunu tutan savunma oyuncusu, 2000 doğumlular arasında 18. basamakta gösterildi.