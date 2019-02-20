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: Yarın zorlu bir maç olacak

Teknik Direktörü , yarın ile oynayacakları son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç olacak" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 23:20
Sergey Semak: Yarın zorlu bir maç olacak

Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, Fenerbahçe'nin maça eksik kadroyla çıkacağını vurgulayarak, "Fakat yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ekibinin teknik direktörü Semak, ilk maçta Fenerbahçe'nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığını dile getirerek, "Yarın oynayacağımız maçta da biz ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç zorlu geçecek" şeklinde konuştu.

RUS EKİBİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Rusya temsilcisi Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Gazprom Arena'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

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Sergey Semak: Yarın zorlu bir maç olacak
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