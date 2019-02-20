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| 'e geri döndü! Yılmaz Vural, Akhisar'ın başına geçiyor

'den gelen haberi spor gündemine damga vurdu. Türk futbolunun Evliya Çelebisi , 'un başına geçiyor. Son dönemde aldığı kötü sonuçlardan sonra Cihat Arslan ile yollarını ayıran Akhisarspor takımı tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'a emanet etme kararı aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.2.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 15:48
Son Dakika | Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! Yılmaz Vural, Akhisar'ın başına geçiyor

Sezona Boşnak teknik adam Saffet Susic ile başlayan , kötü sonuçlardan sonra Cihat Arslan ile anlaşmıştı. Cihat Arslan da Ege ekibine çare olamadı ve ile anlaşma sağlandı. Yılmaz Vural bilindiği gibi son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış fakat başarılı sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılmıştı.

Akhisarspor, 'de 18 puanla 18. sırada yer alıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, orada da 1 puanla grup aşamasını noktaladı.

Bu hafta sonu Galatasaray deplasmanına konuk olacak Akhisarspor'da, takımın önemli isimlerinden Josue ve Serginho kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

YILMAZ VURAL GERİ DÖNDÜ! GALATASARAY KARŞISINDA...

Türkiye'nin en fazla takımda çalışan teknik adamı olarak kariyerinde 7 takımda birden fazla olmak üzere 36 kez teknik direktörlük görevine getirilen Vural'la yapılan görüşmelerin olumlu gittiği, imzaların atılması durumunda pazar günü Galatasaray karşısında, Akhisarspor'un başında olacağı ifade edildi.

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Son Dakika | Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! Yılmaz Vural, Akhisar'ın başına geçiyor
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