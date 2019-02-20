Son Dakika | Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! Yılmaz Vural, Akhisar'ın başına geçiyor

Sezona Boşnak teknik adam Saffet Susic ile başlayan Akhisarspor, kötü sonuçlardan sonra Cihat Arslan ile anlaşmıştı. Cihat Arslan da Ege ekibine çare olamadı ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı. Yılmaz Vural bilindiği gibi son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış fakat başarılı sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılmıştı.

Akhisarspor, Süper Lig'de 18 puanla 18. sırada yer alıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, orada da 1 puanla grup aşamasını noktaladı.

Bu hafta sonu Galatasaray deplasmanına konuk olacak Akhisarspor'da, takımın önemli isimlerinden Josue ve Serginho kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

YILMAZ VURAL GERİ DÖNDÜ! GALATASARAY KARŞISINDA...

Türkiye'nin en fazla takımda çalışan teknik adamı olarak kariyerinde 7 takımda birden fazla olmak üzere 36 kez teknik direktörlük görevine getirilen Vural'la yapılan görüşmelerin olumlu gittiği, imzaların atılması durumunda pazar günü Galatasaray karşısında, Akhisarspor'un başında olacağı ifade edildi.