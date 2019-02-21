Ersun Yanal: Artık önümüzde ligimiz var

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rus ekibi Zenit'e 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rus ekibine bundan sonraki turlarda başarılar dileyen Ersun Yanal, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi kontrolümüzde olan ancak kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu. Oyunun başındaki, ilk dakikalardaki gol bizim planladığımız, düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz yerden geldi. Yine aynı şekilde ikinci gol bizim çalıştığımız, düşündüğümüz yerden geldi. Bildiğimiz şekilde yediğimiz gol yüzünden üzüldük. Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek durumundayız. Yaptığımız basit hataları tekrarlamamak ve bir ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef yediğimiz 3'üncü golle de elenmiş olduk" diye konuştu.

Zenit teknik direktörü Sergey Semak ise karşılaşmanın ardından sakatlara vurgu yaptı. "Sakatlık geçiren arkadaşlar vardı, onlar oyuna katılamadı." diyen Semak sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularım çok iyi oynadılar. Oyunun genelinden memnun değilim ama yinede mutluyum. Özellikle taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftar maç başından maç sonuna kadar takımımızı destekledi."



Dyzba'nın kötü performans gösterdiğiyle ilgili bir soruya da cevap veren Semak, "Dyzuba'nın zamana ihtiyacı var. Kendisi takımımızın önemli bir parçası" ifadelerini kullandı.



Zenit'in transfer yapıp yapmayacağı ile ilgili soruya ise Semak, "Her şey olabilir. Yeni kişiler olmayacak" cevabını verdi. Zenit'in teknik patronu, Tolgay Arslan ile maç içinde yaşanan gerilimle ilgili olarak ise maç sonu tokalaştıklarını belirtti.