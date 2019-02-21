Feghouli’ye yok Diagne’ye var!

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Ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın en skorer ismi olan Sofiane Feghouli hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Feghouli&Galatasaray flörtünü Türkiye'ye duyuran ilk isim olan SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, 4 Temmuz 2017 tarihinde Cezayirli yıldızın sarıkırmızılı takımın listesinde olduğunu yazmış ancak transferin resmiyete dökülmesi 14 Ağustos'u bulmuştu. Bu 40 günlük pazarlık sürecinde West Ham'ın bonservis bedelinde 10 milyon Euro'dan 4.250 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu transferde İngilizler'e 6 milyon Euro'ya yakın indirim yaptıran Galatasaray, Feghouli'den beklediği katkıyı almaya başladı. Sarıkırmızılılar, Feghouli için ödemediği 10 milyon Euro bonservis bedelini Diagne'ye ödedi.Galatasaray'ın, sezon başı Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam edebileceğinin sinyalini verdi. Nijerya basınına konuşan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Burada çok mutluyum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım'' dedi.Galatasaray, Dursun Özbek döneminde 65 milyon Euro olan takım bütçesini, Mustafa Cengiz'in başkanlığında 55 milyon Euro'ya düşürdü. Yaşanan mali kriz ve Finansal Fair Play (FFP) denetimi nedeniyle transferlerde dikkatli adımlar atan sarı-kırmızılı yönetimin yeni hedefi ise 50 milyon Euro'nun altına inmek. Şu anda 15 oyuncunun sözleşmesi sürüyor ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu için takıma ödemesi gereken garanti para 30.7 milyon Euro. Linnes, Selçuk ve Sinan'la yapılacak yeni sözleşmeler de maaş bütçesine eklenecek. Maç başı ücreti galibiyete endeksleyen yönetim, yeni transferler ve sözleşmelerdeki vergi (stopaj) payı dikkate alındığında 50 milyon Euro barajını geçmeyecek.