Sevilla en sevdiği kulvarda

BUGÜN NELER OLDU

Sevilla, Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında konuk ettiği Lazio'yu 2-0 mağlup ederek, üst tura çıktı. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi İspanya temsilcisi, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 yendi. Sevilla'da 60. dakikada Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Marusic kırmızı kart gördü. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu. Sevilla, eski adı UEFA Kupası, yeni adı Avrupa Ligi olan organizasyonda 5 kez mutlu sona ulaşarak, en başarılı takım unvanını almıştı.