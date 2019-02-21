Slimani’yi oynatmayacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, St. Petersburg'da düzenlediği basın toplantısında Slimani'nin üstünü çizdiğini itiraf etti. Yanal'ın satır başları şöyle: "11'e 11 maçlarda ilk 30 dakika müthiş oynuyoruz. Bunu daha çok süreye yaymalıyız. UEFA kadrosuna 3 oyuncu ilave edebiliyorduk. Kervanı yolda düzmek oldukça zor, biz biraz kervanı yolda düzdük.
Forvet hattında Slimani'yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew oynayacak, bu mevkiye yabancı bir oyuncu değil. Valbuena sakat, o yüzden gelmedi. Derbiye yetiştirmek için çalışıyoruz, şu anda tedavide.
İlk maçtaki avantajı koruyup turu geçmek istiyoruz. Ligde en kötü beceri oranlarından birine sahibiz. Topu hücum bölgesine getirmekte bir sorunumuz yok. Sorun topu içeri sokmak...
Şampiyonluğu kovalamıyor olduğumuzdan dolayı, Avrupa'da devam etmek istiyoruz."
BEŞİKTAŞ MESAJI! ERSUN
Yanal, basın toplantısında, "Avrupa Ligi'nde turu geçmek mi yoksa Beşiktaş derbisi mi" yönündeki soruya, "İkisini de isterim. Şu anda bizim için her iki kulvar da yüksek motivasyonla kalmamız gereken yerler. İstanbul'da oynadığımız oyunu burada da sergilemek istiyoruz. Bu maçı oynadıktan sonra Beşiktaş'a odaklanacağız" cevabını verdi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Skrtel, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Benim geleceğimin şu anda bir önemi yok. Sadece Zenit maçının önemi var. Tamamen bu maça odaklandım. Galip gelip turu geçmek istiyoruz."