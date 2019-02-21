Slimani’yi oynatmayacağım

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, St. Petersburg'da düzenlediği basın toplantısında Slimani'nin üstünü çizdiğini itiraf etti. Yanal'ın satır başları şöyle: "11'e 11 maçlarda ilk 30 dakika müthiş oynuyoruz. Bunu daha çok süreye yaymalıyız. UEFA kadrosuna 3 oyuncu ilave edebiliyorduk.Forvet hattında Slimani'yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew oynayacak, bu mevkiye yabancı bir oyuncu değil.İlk maçtaki avantajı koruyup turu geçmek istiyoruz.Şampiyonluğu kovalamıyor olduğumuzdan dolayı, Avrupa'da devam etmek istiyoruz."Yanal, basın toplantısında, "Avrupa Ligi'nde turu geçmek mi yoksa Beşiktaş derbisi mi" yönündeki soruya, "İkisini de isterim. Şu anda bizim için her iki kulvar da yüksek motivasyonla kalmamız gereken yerler. İstanbul'da oynadığımız oyunu burada da sergilemek istiyoruz. Bu maçı oynadıktan sonra Beşiktaş'a odaklanacağız" cevabını verdi.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Skrtel, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Benim geleceğimin şu anda bir önemi yok. Sadece Zenit maçının önemi var. Tamamen bu maça odaklandım. Galip gelip turu geçmek istiyoruz."