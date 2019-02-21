Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? 21 Şubat

UEFA Avrupa Ligi'nde tur peşinde koşan temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Rus takımlarından Zenit ile karşılaşacak.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. Fenerbaçe'nin Zenit'e konuk olacağı maçtan hemen önce futbolseverler, Zenit-Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun yanıtını arıyorlar.

İşte ZENİT-FENERBAHÇE maçı ile ilgili detaylar ve yayın bilgileri...