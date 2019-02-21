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maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? 21 Şubat

Avrupa'da tur peşinde! İlk maçta 'i 1-0 mağlup eden ve UEFA son 32 turunda mücadele eden temsilcimizlerimizden Feenrbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, temsilcimiz Fenerbahçe'nin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olacak. Zenit-Fenerbahçe maçı yaklaşırken futbol severler, "Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta?" ve "Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtlarıı araştırıyorlar. UEFA Avrupa Ligi yayın bilgileri, her zaman olduğu gibi bugün de merak konusu oldu. Peki, Zenit Petersburg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.2.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 08:47
Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? 21 Şubat

UEFA Avrupa Ligi'nde tur peşinde koşan temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Rus takımlarından Zenit ile karşılaşacak.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. Fenerbaçe'nin Zenit'e konuk olacağı maçtan hemen önce futbolseverler, Zenit-Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun yanıtını arıyorlar.

İşte ZENİT-FENERBAHÇE maçı ile ilgili detaylar ve yayın bilgileri...

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Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? 21 Şubat
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