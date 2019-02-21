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hangi kanalda yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu!

son 32 turunda temsilcimiz Rus ekibi ’e konuk olacak. Ligdeki kötü gidişatının aksine Avrupa Ligi’nde başarılı sonuçlar alan temsilcimiz, sayısızca gol kaçırdığı ilk maçta Rus ekibini sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Maç öncesi çok sayıda kişinin kafasına takılan sorulardan biri ise ‘Zenit Fenerbahçe ’ ve ‘Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda’ soruları oldu. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu sorunun yanıtı, yayın bilgileri ve maç ile ilgili yaşanan gelişmeleri sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 21.2.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 20:02
Zenit Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçını 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Rus temsilcisi Zenit'e konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Ülker Stadyumunda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Slimani'nin attığı golle Rus ekibini mağlup etmeyi başarmıştı. Herhangi bir galibiyet veya beraberlik durumunda tur atlayacak Fenerbahçe, gol attığı 1 farklı yenilgilerde de turu geçen taraf olacak. Her Avrupa Ligi maçı öncesi merak edilenler arasında karşılaşmaların saatleri ve yayın kanalı bulunuyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu konuların cevaplarını sizler için hazırladık…

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Zenit'e konuk olacağı maçtan hemen önce futbolseverler, Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun yanıtını arıyorlar.

İşte Zenit Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri...

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Zenit Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Zenit Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu!
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