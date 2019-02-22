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takım kaptanı oldu

Atiker devre arasında yeniden kadrosuna dahil ettiği ’nı takım kaptanı yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 15:26
Ali Çamdalı takım kaptanı oldu

Geçtiğimiz yıl kadro dışı bırakılarak sözleşmesi feshedilen ve sezon başında Çaykur Rizespor ile anlaşan Ali Çamdalı, yeşil-mavili kulübün de sözleşmesini feshetmesi üzerine devre arası transfer döneminin son gününde eski takımı Atiker Konyaspor ile anlaşmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynanan Bursaspor maçında oyuna sonradan giren Ali Çamdalı'na takım arkadaşı Ali Turan kaptanlık bandını vermek istemiş ancak Aykut Kocaman izin vermemişti. Bu olaydan iki hafta sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın doğum günü. Mutlu yıllar" ifadesi kullanıldı. Kulüp yetkilileri 35 yaşındaki Çamdalı'nın takım kaptanlarından biri olarak belirlendiğini açıkladı.

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Ali Çamdalı takım kaptanı oldu
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