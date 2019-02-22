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kanatlardan vuracak!

, pazartesi günkü derbide 'yi zayıf karnından vurmanın planlarını yapıyor. Rakiplerinde beklerin aksamasını ve orta sahadaki oyuncuların savunmaya yardım etmemesini dikkate alan , hücum taktiğini kanat organizasyonları üzerine kurdu

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019
Beşiktaş kanatlardan vuracak!
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışında tekrar umutlanan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Karşılaşmaya sayılı günler kalırken, teknik heyet rakip analizini büyük ölçüde tamamladı. Şenol Güneş ve yardımcıları Fenerbahçe'nin yediği gollerin ağırlıklı olarak kanat akınlarından geldiğini belirledi ve planlarını buna göre yaptı. Sarı-lacivertli iki kanat beki Isla ve Hasan Ali'nin savunmada aksaması ve orta sahadaki kanat oyuncularının da savunmaya yardım etmemesi siyah-beyazlıların bu bölgeye dikkat çekmesine neden oldu. Etkili kanat oyuncularına sahip olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, derbiye Quaresma ve Jeremain Lens ile başlamayı ve hızlı hücumda istediğini alamadığı Güven Yalçın'ı yedek soyundurmayı düşünüyor.
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Beşiktaş kanatlardan vuracak!
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