Beşiktaş kanatlardan vuracak!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışında tekrar umutlanan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Karşılaşmaya sayılı günler kalırken, teknik heyet rakip analizini büyük ölçüde tamamladı.Sarı-lacivertli iki kanat beki Isla ve Hasan Ali'nin savunmada aksaması ve orta sahadaki kanat oyuncularının da savunmaya yardım etmemesi siyah-beyazlıların bu bölgeye dikkat çekmesine neden oldu.