BUGÜN NELER OLDU

Portekiz'le aramızdaki 3 saatlik zaman farkı nedeniyle gece 23:00'te başlayan maçı izleyemeyen Galatasaraylılar çok şey kaçırmadı, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında zafer Benfica'nın oldu.4-1kazanılan Kasımpaşa maçında fark yaratan Donk'un seviyesi Benfica'ya karşı yeterli değildi.Luyindama&Marcao kalitesinde ve dinamizminde orta sahaya da iki takviyenin şart olduğu Avrupa'da ortaya çıktı.İleri uçtaki Diagne yine takımdan kopuktu. Belhanda-Feghouli ikilisinin ayağına bakan Galatasaray'a tur için 1-0'lık galibiyet bile yetmiyordu.Savunmada tek kusuru erken sarı kart görmesi olan Marcao takımın en iyisiydi.Marcao aleyhine çalınan haksız penaltı ilk maçta Benfica'ya galibiyeti getirdi.Son bölümde Emre Akbaba'nın golü yanlış kalkan ofsayt bayrağına takıldı!Cimbom, ilk maçta olduğu gibi rövanşa da 11 yabancıyla çıktı.Galatasaray'ın 11 yabancıyla mücadele etmesine rağmen, altyapıdan yetişen oyuncuların ağırlıkta olduğu Benfica'ya elenmesi taraftarın tepkisi çekti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada takımlarının futbolunu, altyapıdan yetişmiş gençlerden kurulu Portekiz ekibinin Galatasaray'ı ezdiğini belirterek eleştirdiler.2000'de UEFA Şampiyonu olup, Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ın son dönemde Avrupa karnesi başarısızlıkla dolu. 2014'ten beri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 26 maça çıkan Galatasaray sadece 2 galibiyet alabildi. 6 sezonluk bu periyotta 8 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 16 yenilgi gördü. Galatasaray Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı son 17 maçı kazanamadı. Sarı-kırmızılılar 2013'teki Schalke galibiyeti sonrası deplasmanda oynadığı 17 maçta 14 yenilgi, 3 beraberlik aldı.Galatasaray'ın İstanbul'da oynadığı ilk maçta İspanyol hakem, Benfica lehine olmayan bir penaltı vermiş ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki etmişti. Dün akşamki rövanşta da bu kez devreye Rumen hakem girdi. 85. dakikada sol kanattan Nagatomo'nun yaptığı ortaya Diagne'nin vurduğu kafada top kaleciden döndü. Seken topu Emre Akbaba ağlara gönderdi ama hakem Ovidiu Hategan Diagne'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Mbaye Diagne'ye tepki gösterirken, İspanyol kadın freestyle futbolcusu Marino Ramos, attığı tweet ile gündeme oturdu. Ramos, mesajında "Bu Diagne de kim! Futbolcu olduğundan emin misiniz?" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'in ilk yarısında fırtınalar estiren Mbaye Diagne, Galatasaray'da beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Sarı-kırmızılı takım adına tek golünü penaltıdan Trabzonspor'a atan Senegalli forvet, Benfica maçında da hayal kırıklığı yarattı. Diagne karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamlarken 6 top kaybı yaptı. Girdiği 27 ikili mücadelenin ise sadece 9'unu kazandı. Galatasaray'da ikisi Süper Lig, ikisi de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere dört maça çıkan 27 yaşındaki golcü, penaltı atışı da dahil olmak üzere toplamda 2 isabetli şut bulabildi.Galatasaray'ın Benfica kalesine çektiği ilk isabetli şut, maçın 75. dakikasında geldi.Aslan, 5 Kasım 2009'daki D.Bükreş maçından (3-0) sonra ilk kez bir Avrupa deplasmanında gol yemedi (24 maç).