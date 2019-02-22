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Günahı ’nın boynuna

Terim, iki maçta yaşanan hakem hatalarına bu sözlerle tepki gösterirken, “Değişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak’ta attık, ikincisi Haziran’da. Devler Ligi’ne gelecek sezon daha güçlü gideceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Günahı UEFA’nın boynuna
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra hakem kararlarına isyan ederken UEFA'yı da eleştirdi. Terim şunları söyledi: "Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA'nın boyuna. Bu sene her türlü milletten hakem kararları bize tatsız zamanlar yaşattı. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adım Haziran'da. UEFA veya Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon daha güçlü gideceğiz. Bizi müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

AVRUPA LİGİ'NDE DÜN GECE
Arsenal-BATE: 3-0, Villarreal-Sporting Lizbon: 1-1, Valencia-Celtic: 1-0, Frankfurt-Shakhtar Donetsk: 4-1, Napoli-Zürih: 2-0, Salzburg- Club Brugge: 4-0, Dinamo Zagreb-Viktoria Plzen: 3-0, Real Betis- Rennes: 1-3, Chelsea-Malmö: 3-0, Dinamo Kiev- Olympiakos: 1-0, Genk-Slavia Prag: 1-4, Inter- Rapid Wien: 4-0, Bayer Leverkusen-Krasnodar: 1-1.
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Günahı UEFA’nın boynuna
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