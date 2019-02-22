Günahı UEFA’nın boynuna

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra hakem kararlarına isyan ederken UEFA'yı da eleştirdi. Terim şunları söyledi: "İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA'nın boyuna.Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adım Haziran'da. UEFA veya Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon daha güçlü gideceğiz.Arsenal-BATE: 3-0, Villarreal-Sporting Lizbon: 1-1, Valencia-Celtic: 1-0, Frankfurt-Shakhtar Donetsk: 4-1, Napoli-Zürih: 2-0, Salzburg- Club Brugge: 4-0, Dinamo Zagreb-Viktoria Plzen: 3-0, Real Betis- Rennes: 1-3, Chelsea-Malmö: 3-0, Dinamo Kiev- Olympiakos: 1-0, Genk-Slavia Prag: 1-4, Inter- Rapid Wien: 4-0, Bayer Leverkusen-Krasnodar: 1-1.