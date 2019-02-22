Harun ne yapsın!

BUGÜN NELER OLDU

Zenit karşısında gösterdiği çaba ile taraftarların alkışlarını alan Harun Tekin tek başına mağlubiyeti engelleyemedi. Mücadelede 4 kritik kurtarış yapan Harun, savunma hataları ile kalesinde goller görürken, yenilginin ardından gözyaşlarını tutamadı.UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenen Fenerbahçe bireysel hatalarıyla rakibe 3 gol hediye etti. Sarı lacivertliler bu sezon Avrupa'da 4 kez gole sebep olan hata yaparken Karabağ ve Dudelange takımlarıyla birlikte Avrupa Ligi'nde bu alanda zirvede yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın dün gece ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk tam 155 gün sonra sar ı lacivertli forma ile ilk 11'de kendisine yer buldu. 27 yaşındaki futbolcu en son, yine Avrupa Ligi'nde 20 Eylül'de oynanan Dinamo Zagreb maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.Zenit deplasmanında kaybederek Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda sadece Konyaspor ve Giresunspor'u mağlup etti. Sarı-lacivertliler dış sahada 18 maçta 5 beraberlik, 11 yenilgi aldı.Türk takımları Avrupa kupalarında Rus rakipleriyle deplasmanda oynadığı son 12 maçta galip gelemedi. Bu seride 4 beraberliğin yanı sıra 8 yenilgi geldi.Bu sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den (26) daha fazla oyuncu kullanan sadece iki takım var... Biri Arsenal (30), diğeri ise Celtic (27).