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Kulüpler Birliği'nden yeni MHK açıklaması

, Sabri Çelik başkanlığında göreve gelen (MHK) başarı dilerken, kuruldan beklentilerini paylaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 13:30
Kulüpler Birliği'nden yeni MHK açıklaması

Vakfın sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni göreve başlayan MHK'ye başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz; her hafta hakemlerin değil futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ancak yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarının anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski MHK'ye de verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."

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Kulüpler Birliği'nden yeni MHK açıklaması
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