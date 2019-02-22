PFDK tiyatrosu tam gaz!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tartışma yaratan kararlar vermeye devam ediyor. Belli bir standardı olmayan kurul, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ile Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Konyasporlu Adis Jahovic'e 2'şer maçtan men cezası verdi.
Kurul yaptığı açıklamada Adem için rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul ifadesini kullandı. Jahovic için ise rakip takım oyuncusuna yönelik şiddet açıklamasını yaptı. Jahovic'in kırmızı kartı büyük yankı yaratmış ve karar için yanlış yorumları yapılmıştı. Bu arada 32 bin kişinin izlediği Trabzon- Başakşehir maçında olay yokken 27 bin kişinin kartını bloke ederek tarihe geçen Disiplin Kurulu, dün de bordo mavili takımı boş geçmedi. PFDK, 1500 kişi kapasiteli kuzey kale arkası alt J ve güney kale arkası alt J blokta yer alan seyircilerin kartlarını bloke etme kararı aldı. Ayrıca Trabzonspor'a 20 bin TL de para cezası verdi. Karadeniz takımına sezon başından beri yaklaşık 400 bin TL ceza kesildi.