PFDK tiyatrosu tam gaz!

BUGÜN NELER OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tartışma yaratan kararlar vermeye devam ediyor.Kurul yaptığı açıklamada Adem için rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul ifadesini kullandı. Jahovic için ise rakip takım oyuncusuna yönelik şiddet açıklamasını yaptı. Jahovic'in kırmızı kartı büyük yankı yaratmış ve karar için yanlış yorumları yapılmıştı. Bu arada 32 bin kişinin izlediği Trabzon- Başakşehir maçında olay yokken 27 bin kişinin kartını bloke ederek tarihe geçen Disiplin Kurulu, dün de bordo mavili takımı boş geçmedi. PFDK, 1500 kişi kapasiteli kuzey kale arkası alt J ve güney kale arkası alt J blokta yer alan seyircilerin kartlarını bloke etme kararı aldı. Ayrıca Trabzonspor'a 20 bin TL de para cezası verdi.