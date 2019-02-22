Trabzonspor Göztepe deplasmanından 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 üstün tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda Deniz Kadah'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamadı. Ancak 2 dakika sonra Abdulkadir Parmak'ın golüyle tekrar üstünlüğü ele geçiren bordo-mavili ekip, Kadu'nun kendi kalesine attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı.

Ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, deplasmanda ise 3 maç sonra 3 puana ulaştı. Puanını 36'ya çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 3. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra top orta alandaki Yusuf Yazıcı'ya kadar geldi. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Rodallega bir süre topla ilerledikten sonra meşin yuvarlağı tekrar Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Beto'dan dönen topla buluşan Rodallega kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





52. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

69. dakikada ceza sahası içinde Hosseini ile girdiği iki mücadelede Serdar Gürler yerde kaldı hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına topla giren Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza alanı dışındaki Abdulkadir Parmak'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 1-2

90. dakikada sağ kanatta Yusuf Yazıcı, iki rakibinin arasından pasını Abdulkadir Parmak'a verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kadu'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk. 74 Ghilas)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Ekuban (Dk. 86 Hasan Batuhan Artarslan), Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+4 Ali Osman Karnapoğlu), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Rodallega

Goller: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 71 Deniz Kadah (penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Berkan Emir, Dk. 89 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)