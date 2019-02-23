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'in 23. haftasında Aytemiz sahasında 'yı ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 16:09
Alanyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Saat 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR 0-0 KASIMPAŞA

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Papiss Cisse

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Karim Hafez, Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

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Alanyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
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