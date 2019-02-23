Alanyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Saat 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR 0-0 KASIMPAŞA
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Papiss Cisse
Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Karim Hafez, Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Perica