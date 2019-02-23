Çaykur Rize mucizesi

Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, adeta küllerinden doğdu... Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u da 3-0 yenerek, son 6 maçta 5. galibiyetini aldı ve 28 puanla 10. sıraya kadar yükseldi. 27. dakikada Boldrin'in pasında Aatif, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 47'de Ahmet'in şutunda kaleye giden topu Rizesporlu Abarhoun çizgiden çıkardı. 74'te Aatif'ın şutu direkten döndü. 75'te Evkur Yeni Malatya penaltı kazandı ancak pozisyonu VAR'dan izleyen Hüseyin Göçek kararı iptal etti. Maçın başında Robin Yalçın'ın sakatlığıyla sarsılan Malatya, 88'de de Mina'nın sakatlığının ardından, üç oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için son dakikaları 10 kişi oynadı. Bunu iyi değerlendiren Rizespor,
90+5'te Muric, 90+7'de de Nakaoulma'nın golleriyle üç puana koştu.