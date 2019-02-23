Çaykur Rize mucizesi

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, adeta küllerinden doğdu... Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u da 3-0 yenerek, son 6 maçta 5. galibiyetini aldı ve 28 puanla 10. sıraya kadar yükseldi. 27. dakikada Boldrin'in pasında Aatif, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 47'de Ahmet'in şutunda kaleye giden topu Rizesporlu Abarhoun çizgiden çıkardı. 74'te Aatif'ın şutu direkten döndü. 75'te Evkur Yeni Malatya penaltı kazandı ancak pozisyonu VAR'dan izleyen Hüseyin Göçek kararı iptal etti.90+5'te Muric, 90+7'de de Nakaoulma'nın golleriyle üç puana koştu.