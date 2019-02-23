FIFA’dan Chelsea’ye iki dönem transfer yasağı

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FIFA, genç oyuncular konusundaki kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'yi iki dönem transferden men etti. Buna göre; Chelsea, yaz transfer döneminin yanı sıra 2020 Ocak ara transferinde de kadrosuna takviye yapamayacak. Bu yasak, oyuncuların salıverilmesini, Chelsea'nin kadın futbol ve futsal takımlarını kapsamıyor. Karar, FIFA'nın takımın eski golcüsü de dahil imza attırdığı 18 yaş altı yabancı futbolcularla ilgili incelemesinin ardından alındı. FIFA, araştırılan 92 imzanın 29'unda kural ihlali olduğunu açıkladı. Chelsea ise karar için temyize gidecek.UEFA, 27 Kasım 2018'de oynanan AEK-Ajax maçında çıkan saha olayları sebebiyle Yunan kulübüne 2 yıl ertelemeli men cezası verdi. Ajax'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada AEK taraftarı, meşale yakıp sahaya girmişti.