Gomis’i yollarsan bunlar başına gelir

Galatasaray'ı Benfica rövanşında Portekiz'de tribünde destekleyenler arasında eski başkan Duygun Yarsuvat da vardı. Yarsuvat, İstanbul-Lizbon yolculuğu öncesi havalimanında SABAH'a konuştu. 10 milyon Euro bonservis ödenen ancak hayal kırıklığı yaratan Diagne'yi ilk olarak Yarsuvat'a sorduk. Eski başkan, "Gomis'i 6 milyon Euro gibi komik paraya yollarsan bütün bunlar başına gelir! Para harcamak değil akıllı olmak çözüm" tespitinde bulundu. Mustafa Cengiz ve yönetimi eleştiren Duygun Yarsuvat, "Acemi bir yönetim var. Yaptıkları işlerin büyük kısmı hatalı. Bu hataları düzelteceklerine inanmıyorum. Ne yazık ki karamsar bir tablo çiziyorum" dedi ve ekledi: "Divan'da bana 'Ordinaryüs profesörümüz bunları bunları yapmıştı zamanında' diye sataştılar. Ama ordinaryüs profesör benzetmesine kızmadım!"



TERİM DEVAM ETMELİ

Fatih Terim'e destek veren Yarsuvat, ''Fatih Terim Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Kesinlikle devam etmeli'' görüşünü paylaştı. 4. yıldızın takıldığı 2014-15 sezonunda başkanlık yapan Yarsuvat, ''O dönem ara transferde kimseyi almadık ama yine de çok başarılı olmuştuk'' hatırlatmasını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU