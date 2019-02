İzmir’in havası fırtına’ya yaradı

BUGÜN NELER OLDU

Kısıtlı bir kadro ile Göztepe deplasmanına giden Trabzonspor'da geçen hafta taraftarların kaçırdığı penaltı nedeniyle, "Go home" dediği Rodallega'nın küsmemesi ve attığı gol, profesyonellik örneğiydi. Gün geçmiyor ki hakem hatalarına bir yenisi eklenmesin. 46. dakikada sarı kartı bulunan Berkan'ın, Abdulkadir Parmak'a yaptığı sert faulü es geçen hakem Öğretmenoğlu'nun, Göztepe lehine çaldığı penaltı da tartışmalıydı. Trabzonsor altyapısının son yıldızı Abdulkadir Parmak oldu. Parmak, Karaman'ın kendisine 8 numarada görev vermesiyle yeniden doğdu. Attığı gol ise şıktı. Uzun bir sakatlık sürecinden sonra sahalara dönen Sosa, Uğurcan ve Novak gibi oyuncuların azmi ve hırsı, takım ruhunun sahaya yansıması oldu. Ancak sürekli aynı oyuncuların oynaması nedeniyle Trabzonspor'da birçok futbolcu, 90 dakikayı tamamlamakta zorlandı. Yedek kulübesinde ofansif oyuncusu olmayan Trabzonspor'da Yusuf ve Abdulkadir Parmak yıldızlaştı. Trabzonspor yarışta kalırken, kadronun değil mücadelenin kazanacağını da gösterdi.Trabzonspor sakatlıklar nedeniyle 18 kişi ile geldiği Göztepe deplasmanında sahaya 16 futbolcu ile çıkabildi. Kafilede yer alan Vahid Amiri tam olarak iyileşmediği için kadrodan çıkarılırken, genç oyuncu Cem Kablan da U21 takımı ile maça çıkınca bordo-mavililerin yedek kulübesinde sadece 5 kişi oturdu.Bir gol ve 1 asistle galibiyete damga vuran Abdulkadir Parmak, maçtan sonra duygulandırdı: "Bu takımda forma giymek her Trabzonlu'nun hayalidir. Hem genç oyuncular için hem kendim için seviniyorum. Kuzenim kanser hastalığına yakalandı, 4'üncü evrede. Biz sahada savaşıyoruz, o da savaşarak, aramıza en güzel şekilde dönecek inşallah."Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde ilk kez dört deplasman maçında üst üste gol katkısında bulundu: Üç gol ve bir asist. Rodallega, sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında ise sadece bir gol atabilmişti.Taraftarın protesto ettiği Rodallega, "Geçen hafta tatsız bir olay yaşandı. Taraftarlarımız belki haklı olarak eleştirdi. Ben işimi yapmak zorundaydım ve onu iyi yaptım" dediTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe taraftarlarının Yusuf ve Abdulkadir'i alkışlamaları içindedi. Karaman, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse,demekle yetindi.TrabzonsporBaşkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, şunları söyledi: "Taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Kişisel olarak oyuncularımıza eleştiri yapılmasına karşıyım. Yapılacak eleştiri veya tepki varsa bana yapsınlar, bana göstersinler. Oyuncular canlarını dişlerine takarak oynuyor. Sakat sakat oynayan futbolcularımız var. Hatalar olabilir... Destekleri her şeyden önemli. Taraftar desteğini arkamızdan çekerse yere düştüğümüz gündür."