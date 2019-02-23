Mustafa Denizli: Bazı kararları almak mecburiyetindeyim

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve üst üste 6. yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, maçla ilgili çok fazla sözü olmadığını aktardı.

"Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı. Kalemize ilk topun gol olması akabinde oyundan düşmemiz veya eksik kalmamız çıkışta olan bir takım için yaşadığımız bir şansızlık diyelim. Önümüzdeki günlerde bu takımın içinden yeni bir ruh çıkacaktır, yani bunu da çıkarmak mecburiyetindeyiz." diyen Denizli, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: Dönünce bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek."