Tutunamayanlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın bir türlü istediği futbolu oynamaması nedeniyle sürekli arayışta... İlk Zenit maçı ve Konyaspor mücadelesinde Slimani'yi forvet olarak görevlendiren Yanal, Cezayirli oyuncudan istediği performansı alamayınca Zenit rövanşında santrfora Ayew'i çekti. Ancak sonuç değişmedi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisi öncesinde takımın düzeninde yeniden değişikliğe hazırlanıyor. Konyaspor maçında cezalı olan Soldado, takımın ileri ucunda görev yapacak. Yanal'ın sağ tarafa Dirar'ı monte ederek Moses'ı sola çekeceği kaydedildi. Orta alanda ise Mehmet Topal ve Tolgay'ın yanında Miha Zajc'ın görev alacağı öğrenildi. Savunmada Isla 11'e dönecek. Kalede Volkan Demirel olacak. Yanal'ın skorun gidişine göre Alper, Jailson ve Ayew'i sahaya süreceği bildirildi. Slimani ve Frey'in sonradan dahi olsa görev alması beklenmiyor.



HASAN ALİ'DE SIKINTI CİDDİ

Fenerbahçe dün öğle saatlerinde yaptığı rejenerasyon antrenmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Sarılacivertlilerin Zenit ile oynadığı rövanşta görev yapan oyuncular idmana katılmadı. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel ise tesislere giderek kulüp doktoruna göründü. Hasan Ali'nin belindeki problemin ciddi olduğu, Beşiktaş maçına kadar dinlendirilerek pazartesi akşamı oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Arka adale problemi bulunan Skrtel'in ise sağlık durumunun nispeten daha iyi olduğu ve pazartesi günü görev yapabileceği gelen bilgiler arasında.



İSABETSİZ ORTALAR BÜYÜK PROBLEM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı sonunda kanatlardan yapılan ortaların isabet oranı nedeniyle oldukça sinirliydi. Tecrübeli hoca, dün yapılan idman öncesi kanat oyuncularına, "Konyaspor ve Zenit maçlarında sürekli orta yaptık. Ancak ortalarımızın isabet oranı çok düşük. Kafamızı kaldırarak görerek pas vermeliyiz. Aksi halde üretkenliğimiz gittikçe azalıyor" ifadelerini kullandı. Kanatlardan 17 orta yapılırken yüzde 29 isabet oranı sağlandı. Yanal bu oranlarla Beşiktaş derbisinde işlerinin zor olacağını da futbolcularına hatırlattı.



SKRTEL'DEN ACI İTİRAF!

Martin Skrtel, maçtan sonra Rus basınına konuştu. Slovak yıldız, "2-1'den sonra her şey yolunda giderken ne yazık ki rakibe hızlı hücum şansı verdik. Bu ataklardan biri de gol oldu. 3-1'den sonra yeterli zamanımız vardı ama kullanamadık. Oyunu kontrol altına aldıktan sonra yediğimiz bir golle elendiğimiz için üzgünüz" ifadesini kullandı.



MOSES'I ZEMİN BOZDU!

Fenerbahçe'de fiziksel olarak henüz hazır olmayan Victor Moses, Rusya'da bir de zeminin azizliğine uğradı. Nijeryalı oyuncu, çimlerin uzun olmasından dolayı sıkıntı yaşadı. Moses'ın maç sonunda bu konudan şikâyet ettiği ve hem kendisinin hem takımın performansının zemin problemi yüzünden etkilendiğini ifade etti. Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların bir çoğunun zeminin sıkıntılı olmasından şikâyetçi olduğu öğrenildi. F.Bahçeliler, Zenitli futbolcuların bu zemine alışık olarak daha rahat hareket ettiklerinin altını çizdiler.



Kariyerindeki tek Süper Lig şampiyonluğunu F.Bahçe'de yaşayan Ersun Yanal, ikinci kez geldiği sarı-lacivertli takımda zor günler yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kalan 12 haftada takımı küme düşme hattından uzaklaştırmaya çalışacak.

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