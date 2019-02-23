Yeni Malatyaspor galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla dikkati çeken Evkur Yeni Malatyaspor'un sezonun ikinci yarısındaki düşüşü devam ediyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Malatya temsilcisi, ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizerken, ikinci yarıda bunun uzağında kaldı.

Sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Yeni Malatyaspor, devre arasına topladığı 29 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3. sırada girdi. İkinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen sarı-siyahlılar, 23. haftada turuncu-lacivertlilerden bir maçı fazla olmasına rağmen 14 puan geriye düştü.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Sezonun ikinci yarısına 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle başlayan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, 19. haftada Fenerbahçe'ye aynı skorla yenildi. 20. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor, 21. haftada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi, 22. haftada Beşiktaş'a 2-1, 23. haftada ise Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

SAVUNMA PERFORMANSI DÜŞTÜ

Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ilk yarısındaki ilk 6 maça göre, ikinci devre savunmada iyi bir performans sergileyemedi.

Süper Lig'de sezonun ilk 6 karşılaşmanın 2'sinde kalesini gole kapatan ve sadece 4 gol yiyen sarı-siyahlı takım, ikinci yarıdaki 6 maçlık periyotta kalesini savunmakta zorlandı.

Ligin ikinci yarısındaki maçların tamamında kalesini kapatamayan Yeni Malatyaspor, 12 golü önleyemedi.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor'da sezonun ikinci yarısındaki düşüşte sakatlıklar da önemli rol oynadı.

Sarı-siyahlı ekip, 23. haftada 3-0 kaybettiği Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlıkları bulunan Murat Akça, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Aboubakar Kamara, Thievy Bifouma ve Ömer Şişmanoğlu ile kart cezalısı Adem Büyük'ten yararlanamadı.

Çaykur Rizespor müsabakasının ilk dakikasında Robin Yalçın'ın sakatlanmasıyla erken oyuncu değişikliğine giden Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda da Erkan Kaş ve Arturo Mina'yı sakatlıktan dolayı kenara almak zorunda kaldı.

ERDAL GÜNDÜZ'DEN HAKEM TEPKİSİ

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 3-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor müsabakasındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Gündüz, Rize'ye 7 eksikle gittiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maçın ilk dakikasında bir oyuncumuz daha sakatlandı ve Erol hocamız değişikliğe gitmek zorunda kaldı. İlk yarı basit hatalar yaptık, baskılı oynayamadık. İkinci yarı ise mükemmel bir futbol sergiledik ama şanssızdık. Hakem de karşılaşmayı gereksiz yere uzattı ve bir penaltımızı vermedi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından bile pozisyonu göremedi. Bence maçları yabancı hakemler yönetsin. Yeter artık."

GÖZLER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını ancak son 5 maçta 2 puan alabildiklerini dile getiren Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Her sezon içerisinde takımlar mutlaka performans düşüklüğü yaşar. Kimi takım bunu kısa süreçte, kimisi ise uzun sürede atlatır. Futbolcular için de bu böyle. Biz iyi performans gösterdiğimiz mücadelelerde gerek hakem hataları gerekse şanssızlıklardan dolayı galibiyet alamadık. Beş maç süren bu hasretimize inşallah taraftarlarımızın desteğiyle Medipol Başakşehir karşısında son vermek istiyoruz. Maç gününe kadar sakat futbolcularımızdan da iyi haberler alacağımızı umuyorum. Kendi saha ve seyirci avantajımızı da kullanarak bu hasrete son vereceğiz inşallah."