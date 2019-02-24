Abdülkadir Parmak, ortaya geçti kendini aştı

Trabzonspor'un Türk futboluna 24 yaşında kazandırdığı Abdulkadir Parmak, ilginç hikâyesi ile dikkat çekiyor. Trabzonspor altyapısındayken yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle futbolu bırakma noktasına gelen, ardından birçok farklı takımda kiralık olarak forma giyen Abdulkadir, sezon başında bonservisi ile takımdan ayrılmak üzereyken son anda takımda kaldı. Ancak ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamayan Parmak'ı devre arası üç Spor Toto 1. Lig ekibi istedi. Bu kez de takımdaki sakat sayısının fazla olması ve oyuncunun yedek kaldığı süre boyunca hiç sorun çıkarmaması üzerine Ünal Karaman tarafından gidişine onay verilmedi.

KANATTAN KURTULDU, GOLLERİ BULDU

KARAMAN önce sağ açık, sonra sol açık olarak denediği 24 yaşındaki oyuncuyu Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesir Baltok ile oynanan rövanş maçında ofansif orta saha olarak kullandı. Ancak Parmak inisiyatif alarak bu maçta merkez orta sahaya geçip, bir de gol atınca Karaman onu bu bölgede oynatmaya başladı. Burada oyunu iki yönlü oynayan ve savunmaya yaptığı katkıların yanı sıra ofansif olarak da devreye giren Parmak adeta yıldızlaştı. Abdulkadir Parmak, bu sezon ligde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 olmak üzere 14 resmi maçta 6 gol atmayı başardı.

SEZON başında kiralık forma giydiği Adana Demirspor'dan dönen Abdulkadir Parmak, takımda genç oyuncular içerisinde de bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isim oldu. Gençler içerisinde Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 resmi maçta 1 gol, Abdülkadir Ömür de 24 resmi maçta 2 gol kaydetti.

ANONSLARI YARIM BIRAKTIRDI

ABDULKADIR Parmak'ın ligde Sivasspor ve Göztepe'ye attığı gollerin dakikaları da ilgi çekici. Bordo-mavili futbolcu iki golü de rakip takımın gollerinden hemen sonra geldi. Bir başka deyişle Abdulkadir daha rakip takımın golü anons edilmeden fileleri havalandırmayı başardı ve anonsçuları susturdu.