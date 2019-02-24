Antalya derin bir nefes aldı

Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan hasretini dindirdi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibinin gollerini 36. dakikada Nazım Sangare ve 45. dakikada penaltıdan Souleymane Doukara kaydetti.
Ev sahibi Sivasspor tek golü ise 65. dakikada Arouna Kone'den geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 32'ye çıkaran Antalyaspor, 7 maç aradan sonra galip gelerek derin bir nefes aldı. Sivas ise 31 puanda kaldı