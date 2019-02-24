Antalya derin bir nefes aldı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan hasretini dindirdi.Ev sahibi Sivasspor tek golü ise 65. dakikada Arouna Kone'den geldi. Bu galibiyetle birlikte puanını 32'ye çıkaran Antalyaspor, 7 maç aradan sonra galip gelerek derin bir nefes aldı. Sivas ise 31 puanda kaldı