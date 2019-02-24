Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında merak edilenler

Süper Lig'de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler puan kaybetmesi halinde küme düşme hattından uzaklaşamayacak, Beşiktaş ise şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak. İşte dev maç öncesi iki ekibin öne çıkan performans değerleri:

Kulübenin kralı Şenol Güneş

Geride kalan 22 haftada oyuna aldığı futbolculardan 7 gol, 2 asist çıkaran Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş bu alanda ligin de en başarılı ismi durumunda. Güneş'i 5 gol, 3 asist ile Samet Aybaba takip ederken Ersun Yanal ise, sonradan oyuna aldığı isimlerden 7 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı alabildi

Maçta geriye düşen yanıyor

İki ekibin de öne çıkan ortak özelliklerinden birisi geriye düştükleri maçları çevirememeleri. Şu ana kadar Fenerbahçe 13 kez skor dezavantajına uğradığı maçlardan, 1 galibiyet, 4 beraberlik alabildi. Kartal ise 28 farklı oyuncu ile mücadele verdi ve 9 kez geriye düştüğü karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti

Beşiktaş'ın 'kafası' çalışıyor

Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısında en fazla dikkat etmesi gereken nokta hava topları olacak. Siyahbeyazlılar maç başına 26 orta değeri ve 12 kafa golü ile ligin zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe 7 farklı maçta 9 golünü kafayla yedi. Beşiktaş'ın bu maçta en önemli kozu maç başına 2.9 ortayla ligin zirvesinde yer alan Quaresma olacak.

Goller devrelerin sonunda...

Siyah beyazlılar 31-45. dakikalar arasında attığı 10 gol ile ligin en iyisi olurken, Fenerbahçe'nin en fazla gol yediği aralık ise bu periyoda denk geliyor. Bununla beraber 75-90. dakika aralığında Kartal, 12 gole ulaşırken bu sayıyla de zirveye yerleşti. Sarı-lacivertliler ise son 15 dakikada kaydettiği 3 golle 17'inci sırada...

Duran topta Kartal önde

Takımların yedikleri gollerin türlerine bakıldığında ise duran topların kritik bir öneme sahip olduğu dikkat çekiyor. Beşiktaş attığı 11 duran top golüyle ligin zirvesine yerleşti. Fenerbahçe ise kalesinde gördüğü 9 duran top golü ile en kötü 2.ekip durumunda bulunuyor.

Fener ceza sahasını kapatıyor

Beşiktaş şu ana kadar attığı şutların yüzde 61'ini ceza sahası içinden atarken bu sefer karşısında daha dişli bir rakip olacak. Fenerbahçe yüzde 40 ile ligin ceza sahası içinden en az şut attıran takımı durumunda bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe kalesine atılan şutların yüzde 54'ü ceza sahası dışından gönderildi.