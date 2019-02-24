Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sağdan vuracak

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini yaşayan, UEFA Avrupa Ligi'ne ise Zenit'e elenerek havlu atan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini 'yeni bir sayfa açmak için fırsat' olarak görüyor . Zorlu karşılaşmanın stratejisini büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, ezeli rakiplerini sağ kanattan yapılacak bindirmelerle devirmeyi hesaplıyor. Tecrübeli hocanın en büyük kozu ise Isla ve Dirar olacak. Yanal, Isla'nın hücuma çıkışları ve Dirar'ın ceza sahasına göndereceği isabetli toplarla Soldado'yu besleyecek.

ÜÇ İSİM HÂLÂ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

MOSES da bu iki oyuncunun uyumu nedeniyle sol tarafa kaydırılacak. Nijeryalı yıldız, içeri kat edip ceza sahasına sık sık girerek, ikinci santrfor görevini üstlenecek. Mücadele öncesi Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın derbi kadrosunda yer alıp almayacakları belirsizliğini koruyor. Üç oyuncuya dinlenmeye yönelik program uygulandığı ifade edildi. Hasan Ali'nin Beşiktaş maçında görev yapma ihtimalinin bulunduğu ancak Mehmet Ekici ve Valbuena'nın ilk 11'de yer alma şansının az olduğu kaydedildi.

TOLGAY ARSLAN'DA İKİLEM YAŞANIYOR

FENERBAHÇE teknik heyeti, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan hakkındaki kararını ise henüz vermedi. Ersun Yanal, Tolgay Arslan'ın pas kalitesiyle takımı rahatlatacağını hesaplarken fiziksel sıkıntısı ve tribünlerin oluşturacağı baskıyı göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle tecrübeli çalıştırıcının Tolgay'ı ikinci yarıda oyuna sürme durumu olduğu gelen bilgiler arasında.

MAÇ BİLETLERİ KÜSTÜRDÜ!

DERBI biletlerine talep çok olunca F.Bahçe zor durumda kaldı. Yönetim, her tribün grubuna belli sayıda kontenjan ayırabildi. Bazı grupların protesto amacıyla maça gitmeme kararı aldığı öğrenildi. Yöneticilerin maç sonrası grup temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

VİCTOR MOSES'DA GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ YOK

FIFA'NIN Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı getirmesinin ardından İngiliz kulübünün Victor Moses'ı geriye çağırabileceği ileri sürülmüştü. Ancak F.Bahçe'nin 1.5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı yıldız için yapılan sözleşmede geri çağırma maddesi olmadığı ortaya çıktı. Geldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerin büyük beğeni ile izlediği tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak.

TAKIMA TARAFTAR MORALİ

BEŞIKTAŞ maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları, Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce oyunculara tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e çiçek takdim etti. Fenerbahçeli futbolseverler, oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı. En çok ilgiyi Tolgay Arslan gördü.