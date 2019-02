Kar yağışı var maç iptal

BUGÜN NELER OLDU

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir-Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Mücadele öncesi görevlilerAncak tipiyle beraber etkili yağış devam ederken, ilk düdük çaldı. Karşılaşmada futbolcuların topu kontrol etmekte ve pas yapmakta güçlük çektiği gözlendi.hakem Halis Özkahya,kapanması nedeniyle maçı durdurdu. Temsilciler ve VAR hakemleri ile birlikte soyunma odasında durum değerlendirmesi yapan Özkahya maçı ertelediğini duyurdu.Karşılaşmanın orta hakemi Halis Özkahya, 5. dakikada oyunu durdurup soyunma odasına gitti. İki takımın oyuncuları da içeri girerken, durum değerlendirmesi yapıldı. Özkahya, "Sahada göz gözü görmüyor. Hiçbir şey seçilmiyor" diyerek mücadeleyi ertelediğini duyurdu.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Zemindeki kar değil, görüş mesafesi nedeniyle kaleciler ve hakem göremediği için ertelendi. Yarın (bugün) hakem ve federasyon karar verecek. İnşallah aynı saatte oynayacağız" dedi. Bursa başkanı Ali Ay ise, "Hakemin kararlarında hata olabileceği için hocam böyle uygun gördü. Ama yarın akşam daha fazla yağış olacağı söyleniyor, bakacağız" ifadesini kullandı.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kararın ardından A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakemlere de taş atan Aybaba şunları söyledi: "Hoca bize göremediğini ve böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik. Bana göre engelleyici bir şey yoktu. Biz ne havalarda oynadık. Özkahya fırsatı kaçırdı!.. Hoca için avantajdı bu maç. Nasıl olsa normalde de göremiyorlar pozisyonları. Bu maçta da hazır bahaneleri olacaktı. 'Gözüme kar geldi, göremedim' derdi... Ben olsam maçı oynatırdım."Başakşehir'in kalecisi Mert Günok "Hakem önce deneyeceğini sonra karar vereceğini söylemişti. Isınırken erteleme kararı olmasını bekliyorduk" dedi. Bursasporlu Ertuğrul ise, "Biz sahada kalıp oynamak istiyorduk. Halis Özkahya, 'Ertuğrul ben senin kaydığını bile göremedim' dedi. İnşallah doğru karar vermiştir" yorumunu yaptı.ŞIMDI buradaki görüş mesafesindeki olay şu. Ben hakemim. Futbolcuyu görebiliyor muyum? Daha da önemlisi ben hakem olarak yardımcı hakemimi görebiliyor muyum? Kar hep aynı şiddette mi yağar?. Karın yağışına bakıyorum, oynanır. Kar çizgileri kapatır, kardan dolayı yardımcılarımı göremem... O zaman oynanmaz. Maç oynandıkça zemin de düzelir. Maça hiç başlamasaydı kabuldü. Ama sen başlıyorsun görüş var,Aynı kar yağıyor. Niye bir anda değiştin? Başakşehir'in sahasında branda yok herhalde.Yarım saat kala brandayı bir çekeceksin, pırıl pırıl zemin. Isıyı da verdin mi... Kestane bile döndürürsün üzerinde... Maç otomatik olarak yarın aynı saate ertelenir ama TFF isterse her şeyi yapabilir. Her an her şey olabilir!Sarı-Kırmızılılar, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından etkilenmemek için önlemini aldı ve Akhisarspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nın zeminini branda ile kapattı. Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, "Meteoroloji, kar yağışı olacağını günler öncesinden açıkladı. Biz önlemimizi aldık. Stat işletmek bilgi ve tecrübe ister" ifadesini kullandı.