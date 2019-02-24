Kar yağışı var maç iptal

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir-Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Mücadele öncesi görevliler Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın zeminini kardan temizlemek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.
Ancak tipiyle beraber etkili yağış devam ederken, ilk düdük çaldı. Karşılaşmada futbolcuların topu kontrol etmekte ve pas yapmakta güçlük çektiği gözlendi. 5. dakikada
hakem Halis Özkahya, görüş açısının yeterli olmaması ve saha çizgilerinin
kapanması nedeniyle maçı durdurdu. Temsilciler ve VAR hakemleri ile birlikte soyunma odasında durum değerlendirmesi yapan Özkahya maçı ertelediğini duyurdu. Başakşehir-Bursaspor mücadelesi, hava şartları olumlu olursa bugün aynı saatte kaldığı yerden [5. dakikadan] devam edecek.
GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR!
Karşılaşmanın orta hakemi Halis Özkahya, 5. dakikada oyunu durdurup soyunma odasına gitti. İki takımın oyuncuları da içeri girerken, durum değerlendirmesi yapıldı. Özkahya, "Sahada göz gözü görmüyor. Hiçbir şey seçilmiyor" diyerek mücadeleyi ertelediğini duyurdu.
'İNŞALLAH BUGÜN OYNANIR!'
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Zemindeki kar değil, görüş mesafesi nedeniyle kaleciler ve hakem göremediği için ertelendi. Yarın (bugün) hakem ve federasyon karar verecek. İnşallah aynı saatte oynayacağız" dedi. Bursa başkanı Ali Ay ise, "Hakemin kararlarında hata olabileceği için hocam böyle uygun gördü. Ama yarın akşam daha fazla yağış olacağı söyleniyor, bakacağız" ifadesini kullandı.
AYBABA'DAN HAKEMLERE GÖNDERME
ZATEN NORMALDE DE GÖREMIYORLAR!
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kararın ardından A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakemlere de taş atan Aybaba şunları söyledi: "Hoca bize göremediğini ve böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik. Bana göre engelleyici bir şey yoktu. Biz ne havalarda oynadık. Özkahya fırsatı kaçırdı!.. Hoca için avantajdı bu maç. Nasıl olsa normalde de göremiyorlar pozisyonları. Bu maçta da hazır bahaneleri olacaktı. 'Gözüme kar geldi, göremedim' derdi... Ben olsam maçı oynatırdım."
ERTUĞRUL ERSOY: BİZ OYNAMAK İSTİYORDUK
Başakşehir'in kalecisi Mert Günok "Hakem önce deneyeceğini sonra karar vereceğini söylemişti. Isınırken erteleme kararı olmasını bekliyorduk" dedi. Bursasporlu Ertuğrul ise, "Biz sahada kalıp oynamak istiyorduk. Halis Özkahya, 'Ertuğrul ben senin kaydığını bile göremedim' dedi. İnşallah doğru karar vermiştir" yorumunu yaptı.
BİR GÖRÜŞ
ERMAN TOROĞLU
5 dakikada ne değişti!
ŞIMDI buradaki görüş mesafesindeki olay şu. Ben hakemim. Futbolcuyu görebiliyor muyum? Daha da önemlisi ben hakem olarak yardımcı hakemimi görebiliyor muyum? Kar hep aynı şiddette mi yağar? Bana sorsan bu maç oynanırdı
. Karın yağışına bakıyorum, oynanır. Kar çizgileri kapatır, kardan dolayı yardımcılarımı göremem... O zaman oynanmaz. Maç oynandıkça zemin de düzelir. Maça hiç başlamasaydı kabuldü. Ama sen başlıyorsun görüş var, 5 dakika sonra nasıl görüş gitti?
Aynı kar yağıyor. Niye bir anda değiştin? Başakşehir'in sahasında branda yok herhalde. Galatasaray branda koymuş, çok önemli bu.
Yarım saat kala brandayı bir çekeceksin, pırıl pırıl zemin. Isıyı da verdin mi... Kestane bile döndürürsün üzerinde... Maç otomatik olarak yarın aynı saate ertelenir ama TFF isterse her şeyi yapabilir. Her an her şey olabilir!
GALATASARAY ÖNLEMİNİ ALDI!
Sarı-Kırmızılılar, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından etkilenmemek için önlemini aldı ve Akhisarspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nın zeminini branda ile kapattı. Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, "Meteoroloji, kar yağışı olacağını günler öncesinden açıkladı. Biz önlemimizi aldık. Stat işletmek bilgi ve tecrübe ister" ifadesini kullandı.