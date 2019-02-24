Kemal Özdeş gitti Rıza Çalımbay geliyor

Süper Lig'de Kayseri mücadelesinin ardından Trabzonspor maçında da alınan yenilgi Göztepe'yi dibe doğru itti.
Karşılaşma sonrası taraftarların istifaya çağırdığı teknik direktör Kemal Özdeş, dün gündüz saatlerinde aldığı kararla görevinden ayrıldı. İzmir ekibinde gündeme gelen ilk ismin Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi.
Deneyimli hocanın antrenörlüğe başladığı takım Göztepe'ydi. Yönetimin Çalımbay ile yapacağı görüşme sonrası yeni hocanın ismini açıklaması bekleniyor.
Trabzonspor maçının ardından, "Taraftarların istifa tepkisi gayet normal" diyen Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe, 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı.