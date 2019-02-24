Ziyaretçi yasak!

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Park'ta yarın Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kazanıp, zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta dev maç için geriye sayıma geçildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde olağanüstü hal ilan edilirken teknik direktör Şenol Güneş, dış dünyaya kapıları kapattı. Oyuncularının sadece derbiye odaklanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı tesislere ziyaretçi gelmesini yasakladı. Güneş'in talebelerine,dediği öğrenildi.DERBİ öncesi Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe yönetimi de kesenin ağzını açtı. Siyahbeyazlılar, derbi galibiyeti için futbolcu bşyına 40 bin TL prim belirlemişti. Fenerbahçe cephesi de bu kritik karşılaşma için prim verme kararı aldı. Ancak verilecek rakamın henüz belli olmadığı karşılaşma öncesinde açıklanacağı ifade edildi.LIGIN ilk yarısındaki performansıyla eleştirilen Loris Karius, devre arasında kafasını toparlayarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Derbiye sıkı bir şekilde hazırlanan Alman eldivenin yakın çevresine,dediği öğrenildi.