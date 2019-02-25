Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dakikada gelen galibiyeti değerlendirirken, eleştiri oklarını TFF'ye yöneltti: "Hava toplarına vuramayınca son dakikada Donk hamlesini düşündüm. Benim totemlerim yoktur, oyun neyi gerektiriyorsa onu denerim.
Son dakikalarda bunun olacağı çok aşikardı. Kolay olanı yapıp, daha önce neticeyi alıp, 3 puanı bir kenara koyamadık. Zor olanı yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Klasik bir kutlama değil. Yürekten kutluyorum.
Bu bize çok önemli bir moral oldu. Cuma sabah 9'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz."
Akhisar karşısındaki futbol teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi. Tecrübeli çalıştırıcının kaçan pozisyonlarda duyduğu rahatsızlık yüzüne yansıdı. Ancak uzatmalarda gelen golle büyük bir duygu patlaması yaşadı.
LUKAC'A TESELLİ
Terim, yediği gole rağmen kurtarışlarıyla G.Saray'a sıkıntılı bir gece yaşatan Lukac'ı maç sonu hem tebrik hem de teselli etti.