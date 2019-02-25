BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dakikada gelen galibiyeti değerlendirirken, eleştiri oklarını TFF'ye yöneltti: "Hava toplarına vuramayınca son dakikada Donk hamlesini düşündüm.Son dakikalarda bunun olacağı çok aşikardı. Kolay olanı yapıp, daha önce neticeyi alıp, 3 puanı bir kenara koyamadık.Bu bize çok önemli bir moral oldu. Cuma sabah 9'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz."Terim, yediği gole rağmen kurtarışlarıyla G.Saray'a sıkıntılı bir gece yaşatan Lukac'ı maç sonu hem tebrik hem de teselli etti.