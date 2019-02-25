Kayserispor 3’lük attı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de yenilgiyi unutan iki takımın maçında gülen taraf Kayserispor oldu. Sarıkırmızılılar, deplasmanda Atiker Konyaspor'u Deniz Türüç'ün 59'uncu dakikada attığı tek golle mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alırken, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu seride Kayserispor, 5 galibiyet ve 4 tane beraberlik alırken, puanını da 31'e yükseltti.Atiker Konyaspor ise ligde 7 maç sonra yenilgi ile tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip, 8 Aralık 2018'de Trabzonspor'a kaybettikten sonra ligde oynadığıalmıştı. Kayserispor'a ligde son yenilgisini tattıran da yineKonyaspor karşısında topla yüzde 38 oranında oynayan Kayserispor, bu alanda sezonun en düşük oranıyla maçı tamamlamasına rağmen kazandı. Kayserispor, attığı 2 isabetli şuttan 1 gol çıkardı.