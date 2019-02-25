Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor 3’lük attı

3’lük attı

Cezalı Jahovic ve sakat Yatabare’den yoksun ’a karşı 3 puanı ile alan galibiyet serisini üçe çıkartırken, rakibinin de 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Kayserispor 3’lük attı
Spor Toto Süper Lig'de yenilgiyi unutan iki takımın maçında gülen taraf Kayserispor oldu. Sarıkırmızılılar, deplasmanda Atiker Konyaspor'u Deniz Türüç'ün 59'uncu dakikada attığı tek golle mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alırken, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu seride Kayserispor, 5 galibiyet ve 4 tane beraberlik alırken, puanını da 31'e yükseltti.

KONYASPOR YIKILDI
Atiker Konyaspor ise ligde 7 maç sonra yenilgi ile tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip, 8 Aralık 2018'de Trabzonspor'a kaybettikten sonra ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Kayserispor'a ligde son yenilgisini tattıran da yine Trabzonspor'du.

TOPU BIRAKTI MAÇI KAZANDI
Konyaspor karşısında topla yüzde 38 oranında oynayan Kayserispor, bu alanda sezonun en düşük oranıyla maçı tamamlamasına rağmen kazandı. Kayserispor, attığı 2 isabetli şuttan 1 gol çıkardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor 3’lük attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN