Diagne Erzurum maçına da zor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da kasığındaki zorlanma nedeniyle Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyen Mbaye Diagne'den kötü haber geldi.Teknik direktör Fatih Terim'in durumunu yakından takip ettiği Diagne'yi sağlık ekibinin Pazar günkü karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.Akhisar maçında sarı kart gören Mariano, Erzurum deplasmanında cezalı duruma düştü. Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Linnes'in yetişmesi zor gözüküyor. Erzurum'da sağ bekte Semih Kaya'nın görev yapması bekleniyor. Galatasaray kariyerinde daha önce zorunluluktan savunmanın sağında oynamış olan Semih, iki Fenerbahçe derbisinde de rakiplerine gol izni vermedi.