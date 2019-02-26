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maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray'ın ilk 11'i...

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında 'a konuk oluyor. İki taraf içinde kritik önem taşıyan ne zaman? İki taraf arasındaki ilk mücadeleyi Galatasaray; Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı. Bu mücadelede turu geçen taraf Yeni Malatyaspor - Göztepe eşleşmesinin galibiyle Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Fernando Muslera, Luyindama, Linnes, Fernando, Sofiane Feghouli, Belhanda ve Mbaye Diagne yer almadı. İşte Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 27.2.2019 07:41
Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray'ın ilk 11'i...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman sorusunun cevabını bulabileceksiniz. Ayrıca iki takım hakkındaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler de burada. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk ekip PTT 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor oldu. Ümraniyespor; 0-0'lık ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u Leandrinho, Emircan ve Atabey'in golleriyle 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Hatayspor Galatasaray karşılaşması bugün saat 14:00'da başlayacak. Karşılaşma canlı olarak A SPOR ekranlarında yayınlanacak. Hataysporlu taraftarların da Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki bu mücadeleye ilgileri oldukça yüksek.

MUHTEMEL 11'LER

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Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray'ın ilk 11'i...
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