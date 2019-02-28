Hata değil skandal!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Ümraniyespor'a 3-1 yenilip elendiği maçtaki VAR kararlarına, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki geldi. Ağaoğlu, MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg tarafından, maç günü tüm hakemlere VAR uygulamaları ile alakalı olarak eğitim verildiğini anımsatarak, "Eğitimde özellikle temaslı pozisyonlarda, hakemlerin vermiş olduğu kararın geçerli olduğu, hakemlerin VAR'a çağrılmasının kurallara aykırı olduğu vurgulandı"
dedi.
KURALLARI HİÇE SAYDILAR
Ağaoğlu, iki temaslı harekette hakem kararına rağmen VAR hakemlerinin maçın hakemini pozisyonu izlemesi için uyardığını söyleyerek, "Ümraniyespor lehine verilen penaltı kararı ve Trabzonspor lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı... Bundan da şu netice çıkmaktadır: Bazı hakemlerimiz kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler"
diye konuştu.
MHK'DAN CEVAP BEKLENİYOR
"VAR kararları siyah beyaz bir hatanın ötesinde skandal diye nitelendirilecek cinstendir. Bu kararlar, Trabzonspor'un kupadan elenmesine neden olmuştur" diyen başkan Ağaoğlu, MHK'dan kamu vicdanını rahatlatması açısından bazı sorulara cevap beklediklerini vurguladı. Ahmet Ağaoğlu, "En önemlisi VAR uygulamalarında FIFA'nın kuralları mı geçerli yoksa her hakemin kendi inisiyatifi doğrultusunda yapmış olduğu uygulamalar ve vermiş olduğu kararlar mı geçerlidir?"
ifadesini kullandı.
65'te top rakibi ile mücadele halindeki Hosseini'nin eline çarptı, penaltı kararı çıktı.
72'de Abdulkadir, ceza sahasında indirildi. Ulusoy önce penaltı verdi, sonra iptal etti.
Hosseini, 90+4'te ceza sahasında böyle düşürüldü, Ulusoy ve VAR hakemi es geçti.