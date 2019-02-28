Hata değil skandal!

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Ümraniyespor'a 3-1 yenilip elendiği maçtaki VAR kararlarına, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki geldi. Ağaoğlu, MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg tarafından, maç günü tüm hakemlere VAR uygulamaları ile alakalı olarak eğitim verildiğini anımsatarak,dedi.Ağaoğlu, iki temaslı harekette hakem kararına rağmen VAR hakemlerinin maçın hakemini pozisyonu izlemesi için uyardığını söyleyerek,diye konuştu."VAR kararları siyah beyaz bir hatanın ötesinde skandal diye nitelendirilecek cinstendir. Bu kararlar, Trabzonspor'un kupadan elenmesine neden olmuştur" diyen başkan Ağaoğlu, MHK'dan kamu vicdanını rahatlatması açısından bazı sorulara cevap beklediklerini vurguladı. Ahmet Ağaoğlu,ifadesini kullandı.