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Adem Ljajic 11’e Kagawa kulübeye

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Adem Ljajic 11’e Kagawa kulübeye
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak ikinci yarıda maç temposunu kaldıramayarak oyundan düşen Shinji Kagawa, Kayseri deplasmanında kulübede olacak. Siyah-beyazlı teknik heyetin maç kondisyonu yetersiz kalan Japon yıldızı, yedeğe çekerek kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Ljajic'i sahaya süreceği öğrenildi.

QUARESMA'YA 3 MAÇ CEZA GELDİ
UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören Quaresma'ya 3 maç ceza verdi. UEFA, "Rakip oyuncuya olan müdahalesi nedeniyle Ricardo Quaresma'ya UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda 3 maç ceza verilmiştir" açıklamasını yaptı. Portekizli yıldız, 13 Aralık oynanan mücadede rakibine sert hareket yaptığı için 65. dakikada kırmızı kart görmüştü.
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Adem Ljajic 11’e Kagawa kulübeye
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