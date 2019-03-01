Adem Ljajic 11’e Kagawa kulübeye

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak ikinci yarıda maç temposunu kaldıramayarak oyundan düşen Shinji Kagawa, Kayseri deplasmanında kulübede olacak. Siyah-beyazlı teknik heyetin maç kondisyonu yetersiz kalan Japon yıldızı, yedeğe çekerek kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Ljajic'i sahaya süreceği öğrenildi.UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören Quaresma'ya 3 maç ceza verdi. UEFA, "Rakip oyuncuya olan müdahalesi nedeniyle Ricardo Quaresma'ya UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda 3 maç ceza verilmiştir" açıklamasını yaptı. Portekizli yıldız, 13 Aralık oynanan mücadede rakibine sert hareket yaptığı için 65. dakikada kırmızı kart görmüştü.